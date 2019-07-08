Энергетика

Названы цены на бензин после налогового манёвраNews.ru 19:07

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр.
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Названы цены на бензин после налогового манёвра

News.ru19:07

Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

Московский Комсомолец17:55

Цена на бензин в РФ в результате налогового маневра составит 51 руб в 2024 г - эксперты

ПРАЙМ17:16

Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

Банки.ру17:01
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Некоммерческая научно-исследовательская организация, созданная в форме фонда, занимающаяся теоретическими и прикладными исследованиями в области экономической политики. Институт выполняет научно-исследовательские работы в области налоговой политики, управления государственными расходами, экономики государственного сектора, денежно-кредитной и курсовой политики, политики в области управления собственностью, корпоративных финансов, институциональных реформ, межбюджетных отношений и муниципальных финансов, военной экономики, внешней торговли.
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