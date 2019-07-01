Пятая и шестая позиции среди самых доступных автомобилей на российском рынке достались двум моделям Renault - хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей). Их позиции в рейтинге продаж за 5 месяцев 2019 года - 51-я и 24-я соответственно.

с чего всё началось

Или вовсе автомобиль числится в модельном ряду, а в автосалонах его не найти. Пожалуй, самое объективное в этом смысле исследование провело агентство "Автостат", которое вывело рейтинг из 250 моделей не по стартовой цене, а по так называемой средневзвешенной.

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