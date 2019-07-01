Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в РоссииРоссийская газета 03:37

Или вовсе автомобиль числится в модельном ряду, а в автосалонах его не найти. Пожалуй, самое объективное в этом смысле исследование провело агентство "Автостат", которое вывело рейтинг из 250 моделей не по стартовой цене, а по так называемой средневзвешенной.
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с чего всё началось

ТОП-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

Пятая и шестая позиции среди самых доступных автомобилей на российском рынке достались двум моделям Renault - хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей). Их позиции в рейтинге продаж за 5 месяцев 2019 года - 51-я и 24-я соответственно.
Автостатвчера в 07:24

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Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Tvoe-avto.comвчера в 19:07

ТОП-10 самых доступных автомобилей в России

CarsWeek.ruвчера в 08:33

Аналитики назвали топ-10 самых доступных автомобилей в России

Тарантас Ньюсвчера в 07:24

ТОП-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

Автостатвчера в 07:24

Названы топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

Автоновости днявчера в 07:24

ТОП-5 самых дешевых иномарок в июне

Car.ruвчера в 02:26

Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России

Daily-Motor.Ru30 июня в 03:59
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:49, Вашингтон
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Обновлено в 07:50
Происшествия

На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег

Обновлено в 07:39
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов

Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Политика

Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов

Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Авто

Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию

Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24

Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".
Обновлено в 08:39
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Хоккей

СМИ: «Вегас» может обменять Гусева из-за разногласий по зарплате

Гусев присоединился к «Вегасу» в апреле 2019 года, по информации СМИ, он подписал с клубом однолетний контракт новичка.
Обновлено в 09:11
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Экономика

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июле

Чешская автомобилестроительная компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле.
Обновлено в 09:30
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Транспорт

В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика

Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского

Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов

Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Общество

Уличенная в нарушениях ИКМО в Петербурге пыталась засудить Горизбирком

По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек

Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Кино

Анимационный приквел «Гремлинов» официально запущен в разработку

В центре сюжета окажется мистер Винг — пожилой продавец из Шанхая. Именно у него в фильме главный герой купил могвая.
Обновлено в 06:37
Энергетика

Чистая нефть поступила в Польшу по всем ниткам «Дружбы»

Российская нефть поступила в Польшу по всем трем ниткам нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:19
Экономика

Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России

Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Общество

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 04:38
Общество

С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству

С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству.
Обновлено вчера в 02:04
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
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