Кино
Названы 10 лучших фильмов в истории советского кинематографаИзвестия вчера в 17:37
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Ко дню рождения фильма «Броненосец „Потемкин“»: топ-10 советских кинокартин, признанных шедеврами на Западе
В 1958 году кинокритики выбрали фильм как лучшую картину всех времен и народов. В 1978 «Броненосец "Потёмкин"» занял первое место в списке ста лучших фильмов. В 2009 году киношедевр оказался в списке 15 фильмов, оказавших наибольшее влияние на кинематограф.Слово и Деловчера в 09:17
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Десятку лучших фильмов советского кинематографа возглавил «Броненосец «Потемкин»
Телеканал 360°вчера в 18:20
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Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Землетрясение произошло в необычном месте
Сегодня ночью, 17 января, в 1.44 зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 в обычно сейсмически спокойном районе – в Норвежском море.
Обновлено 17 января в 07:57
Теннис
Шарапова проиграла Барти и не вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии местной теннисистке Эшли Барти, проходящего в Мельбурне, и закончила свое выступление на турнире, сообщает 20 января «Матч ТВ».
Обновлено в 00:26
Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.
Обновлено вчера в 19:00
Космос
Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС", которую можно будет использовать в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в ходе драки в московском метро
В результате двое мужчин получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Обновлено в 00:38
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных новых автомобилей в Москве в прошедшем году.
Обновлено вчера в 02:18
Политика
Суд в Конго объявил Феликса Чисикеди победителем президентских выборов
Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) объявил предварительные итоги президентских выборов, которые прошли в стране 30 декабря 2018 года, действительными.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 73
В результате взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли по меньшей мере 73 человека, еще 74 пострадали.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу
Обновлено вчера в 12:14
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 04:22
Кино
Умер пермский режиссер-документалист Рашид Давлетшин
Обновлено в 00:22
Происшествия
Королева Елизавета нарушила ПДД за рулем внедорожника
Королева Великобритании Елизавета II была уличена в нарушении ПДД спустя всего сутки после того, как ее супруг принц Филипп попал в серьезное ДТП.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
Обновлено вчера в 11:14
Гаджеты
Samsung Galaxy S10+ оснастят аккумулятором на 4000 мАч
Samsung Galaxy S10+ оснастят аккумулятором на 4000 мАч, экраном размером 6,4 дюйма, чипсетом Snapdragon 855.
Обновлено вчера в 09:01
Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
«Желтые жилеты» напали на журналистов в Бельгии
Акции протестов «желтых жилетов» прошли в субботу по всей Франции. В общей сложности в демонстрациях приняли участие 84 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах
Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.
Обновлено вчера в 16:11
Космос
Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник США
Сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Дональд Трамп, выступая в Белом доме, предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, так называемого шатдауна, однако демократы его отвергли.
Обновлено вчера в 18:31
Кино
Названы 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа
Специалисты назвали 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией
Если газопровод "Северный поток - 2" не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда
Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.
Обновлено вчера в 16:56
Авто
Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу
Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
На параде в Лаосе продемонстрировали российскую военную технику
Российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, которые находятся на вооружении ВС Лаоса, приняли участие в честь 70-летия основания Народной армии страны.
Обновлено в 00:19
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
Обновлено вчера в 08:24