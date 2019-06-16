Футбол

Названы 100 претендентов на награду Golden BoyЕвро-футбол.ру вчера в 17:49

Объявлен список номинантов на награду лучшего молодого игрока Европы Golden Boy. Так в списке из 100 фамилий не оказалось ни одного россиянина, но нашлось место голкиперу мадридскому "Реала" Андрею Лунину. Также в список вошли Маттайс де Лихт, Джастин Клюйверт, Винисиус Жуниор,Кай Хаверц и другие.
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