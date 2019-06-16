Футбол
Названы 100 претендентов на награду Golden BoyЕвро-футбол.ру вчера в 17:49
Объявлен список номинантов на награду лучшего молодого игрока Европы Golden Boy. Так в списке из 100 фамилий не оказалось ни одного россиянина, но нашлось место голкиперу мадридскому "Реала" Андрею Лунину. Также в список вошли Маттайс де Лихт, Джастин Клюйверт, Винисиус Жуниор,Кай Хаверц и другие.
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Де Лигт и Санчо номинированы на звание лучшего молодого игрока в Европе, россиян в списке нет
Спорт день за днемвчера в 17:03
Де Лигт, Доннарумма, Винисиус и Лунин вошли в расширенный список претендентов на Golden Boy
Бомбардир.рувчера в 16:54
Лунин, де Лигт, Феликс и Винисиус – в числе претендентов на награду Golden Boy
Sports.ruвчера в 16:07
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