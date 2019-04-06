Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку ПорошенкоВести.Ru 04:29

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Российская газета06:24

В штабе заявили, что в случае поражения Зеленский пожмет руку Порошенко

ФАН06:22

В штабе Зеленского порассуждали о рукопожатии кандидата с Порошенко

РБК06:18

Зеленский согласился пожать руку Петру Порошенко

Московский Комсомолец05:06

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Вести.Ru04:29

В штабе Зеленского рассказали, в каком случае шоумен пожмёт руку Порошенко

RT на русском04:22

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Газета.Ru06:24
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о размере своей пенсии

Обновлено в 04:24
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В Киргизии повторно ужесточили наказание за похищение невест

В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге

Обновлено в 05:34
Экономика

РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга

Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
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Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР

Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
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Мамаев перешел в 12-местную камеру ради возможности играть в футбол

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7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
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Футбол

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Обновлено в 04:48
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
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Молодежные банды захватывают школы в стране

Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
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Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Политика

Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
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Культура

Парфёнов хочет запатентовать бренд «Намедни»

Журналист Леонид Парфёнов подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда авторской программы «Намедни с Леонидом Парфёновым».
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Энергетика

Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено вчера в 05:51
Общество

Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове

В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей

Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Политика

Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии

Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Шоу-бизнес

Рудковская в дерзком мини произвела фурор

В пятницу, 5 апреля, телеведущая посетила церемонию награждения "ЖАРА Music Awards – 2019".
Обновлено в 05:00
Общество

Роскомнадзор предотвратил незаконную продажу 27 тысяч SIM-карт

Роскомнадзор вместе с МВД в январе-марте этого года предотвратил нелегальную продажу более 27,2 тысяч SIM-карт.
Обновлено в 05:50
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Недвижимость

Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки

Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Армия и оружие

В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено 04 апреля в 18:43
Футбол

Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“»

Защитник "Бешикташа" Адриану Коррея, ранее выступавший за "Барселону", сказал, что бывший форвард "Барсы" Неймар жалеет о своем уходе.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

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Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
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Общество

Синьхуа (Китай): секреты вкуса российских молочных продуктов (Синьхуа)

Недавно любителей российских продуктов весьма обрадовало приятное для их вкусовых рецепторов заявление заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут о том, что, возможно, молочные продукты российского производства начнут поставляться в Китай в конце этого года.
Обновлено в 06:20
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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