Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку ПорошенкоВести.Ru 04:29
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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Лолита рассказала о размере своей пенсии
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В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
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Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
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Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
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Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР
Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Религия
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Футбол
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Экономика
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Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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Молодежные банды захватывают школы в стране
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Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
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Политика
Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Культура
Парфёнов хочет запатентовать бренд «Намедни»
Журналист Леонид Парфёнов подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда авторской программы «Намедни с Леонидом Парфёновым».
Обновлено в 04:42
Энергетика
Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове
В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Шоу-бизнес
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
В пятницу, 5 апреля, телеведущая посетила церемонию награждения "ЖАРА Music Awards – 2019".
Обновлено в 05:00
Общество
Роскомнадзор предотвратил незаконную продажу 27 тысяч SIM-карт
Роскомнадзор вместе с МВД в январе-марте этого года предотвратил нелегальную продажу более 27,2 тысяч SIM-карт.
Обновлено в 05:50
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Футбол
Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“»
Защитник "Бешикташа" Адриану Коррея, ранее выступавший за "Барселону", сказал, что бывший форвард "Барсы" Неймар жалеет о своем уходе.
Обновлено в 05:10
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
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Обновлено вчера в 07:40
Общество
Синьхуа (Китай): секреты вкуса российских молочных продуктов (Синьхуа)
Недавно любителей российских продуктов весьма обрадовало приятное для их вкусовых рецепторов заявление заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут о том, что, возможно, молочные продукты российского производства начнут поставляться в Китай в конце этого года.
Обновлено в 06:20