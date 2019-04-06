Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку ПорошенкоВести.Ru 04:29

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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В штабе Зеленского рассказали, при каком условии он пожмет руку Порошенко

РИА Новости07:48

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Вести.Ru04:29

В штабе Зеленского порассуждали о рукопожатии кандидата с Порошенко

РБК06:18

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

Газета.Ru06:24

Зеленский согласился пожать руку Петру Порошенко

Московский Комсомолец05:06

В штабе заявили, что в случае поражения Зеленский пожмет руку Порошенко

ФАН06:22

В штабе Зеленского рассказали, в каком случае шоумен пожмёт руку Порошенко

RT на русском04:22
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество

Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская обнародовала размер своей пенсии

Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.
Обновлено в 07:02
Политика

Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты

Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Политика

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Общество

«Жёлтые жилеты» развернули плакат с благодарностью RT

На акции «жёлтых жилетов» в Париже развернули плакат с благодарностью телеканалу RT за беспристрастное освещение протестов во Франции.
Обновлено в 09:00
Общество

Ядовитые змеи вышли из спячки в Подмосковье

В подмосковном городе Дубна проснулись змеи, первое нападение гадюки произошло на Пике Тяпкина, сообщил местный житель Иван.
Обновлено в 06:36
Музыка

Maruv выступила на музыкальной премии в Москве

Обновлено в 06:35
Политика

Протоиерей УПЦ: Поражение Порошенко на выборах станет концом ПЦУ

Как сообщало EADaily, накануне о панике в ПЦУ в связи с возможным поражением Порошенко на выборах, рассказал митрополит Запорожский Лука.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Армия Хафтара объявила о полном контроле над аэропортом Триполи

Обновлено в 08:40
Общество

Молодежные банды захватывают школы в стране

Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Политика

В Госдуме рассказали, почему рэпера Face не взяли в армию

Ранее в СМИ сообщалось, что рэпер Face не прошёл медкомиссию в военкомате в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 08:20
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Футбол

«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским "Анжи" и московским "Динамо" завершился ничьей со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:28
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Обновлено в 08:45
Происшествия

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Мешки с человеческими останками нашли в Петербурге

Обновлено в 07:13
Наука

Американцы разработали складную носимую роборуку

Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

В Черкесске появилась дубовая телеаллея в связи с переходом на «цифру»

Дубовая телеаллея появилась в парке "Зеленый остров" в Черкесске, каждому дереву присвоено название одного из 20 каналов двух мультиплексов цифрового телевидения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:33
Спорт

Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Футбол

Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории

Израильский вратарь Исаак Хайик стал самым возрастным футболистом в истории.
Обновлено в 07:18
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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