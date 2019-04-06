Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку ПорошенкоВести.Ru 04:29
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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«Зеленский это сделает», - Разумков озвучил серьезное заявление касательно Порошенко
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Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля
Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.
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Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
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Деньги на оборудование для цифрового ТВ получили 1,2 тысячи сахалинцев
Символом перехода от аналогового к цифровому телевещанию в Сахалинской области стала телеаллея, обустроенная на третьем этаже торгово-развлекательного центра "Сити Молл" Южно-Сахалинска.
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Обновлено в 01:17
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