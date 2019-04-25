Политика

Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНРRT на русском 15:52

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме. В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.
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В ПФР назвали условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР

РИА Новости15:21

Жители Донбасса не смогут претендовать на российские пенсии после получения гражданства России

Эхо Москвы14:01

ПФР будет платить пенсии только переехавшим в Россию гражданам ЛНР и ДНР

Коммерсантъ12:41

Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при переезде в РФ

Интерфакс12:53

Пенсионный фонд назвал условие получения российских пенсий жителями Донбасса

Ведомости12:22

Пенсионный фонд разъяснил, получат ли жители Донбасса российские пенсии

URA.Ru10:03

Жители ЛНР и ДНР получат российские пенсии только при переезде в Россию

РБК09:24
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Происшествия

Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая

Обновлено в 16:02
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Экономика

Mail.Ru Group и «Яндекс» отчитались о росте выручки

Выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 млрд руб.
Обновлено в 11:45
Энергетика

Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества

Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:48
Энергетика

Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании

Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту

Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Общество

Из дома на Петроградке выползла змея

Змею заметили жители Петроградского района Петербурга. Рептилия выползла из щели дома на Большой Посадской улице.
Обновлено в 15:54
Футбол

Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика

Путин прокомментировал решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин прокомментировал негативную реакцию мирового сообщества на свой указ об упрощенном порядке получения гражданства жителями Донбасса.
Обновлено в 05:55
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Футбол

Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»

Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России

Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Энергетика

В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Лена Ленина вступилась за ставшую «неузнаваемой» Марину Хлебникову

Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду

Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Приемной матери умершего в Вологде мальчика предъявлено новое обвинение

В Вологде скончался 7-летний ребенок из приемной семьи, которого с тяжелыми травмами госпитализировали в августе прошлого года.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим переведена в реанимацию

После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Политика

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
Обновлено в 13:46
Здоровье

Назван самый полезный продукт для работы мозга

Обновлено в 04:55
Общество

В Москве на Пасху резко похолодает

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Путешествия

Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью

Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

В Госдуме назвали лицемерием обращение Украины в Совбез ООН

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал лицемерной реакцию официального Киева на решение России предоставлять паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР по упрощенной схеме.
Обновлено в 09:49
Футбол

Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:17
Политика

Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе

Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках

Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Космос

Система очистки воздуха на МКС дала сбой

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Шоу-бизнес

Виктория Боня вернула себе вес 15-летней давности

Модель похвасталась личным достижением. Виктория Боня уже много лет, в основном, живет в Монако, а в Москву приезжает только по работе.
Обновлено в 06:30
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