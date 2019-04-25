Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНРRT на русском 15:52

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме. В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.

Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНР

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