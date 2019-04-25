Политика
Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНРRT на русском вчера в 15:52
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме. В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.
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Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Обновлено в 01:43
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Группа "Любэ" презентовала композицию "По мосту". Это песня посвящена летнему отпуску на морском побережье крымского полуострова.
Обновлено вчера в 03:27
Политика
Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Хоккей
В Омске появится новая ледовая арена
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение о строительстве ледовой арены.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Общество
«Яндекс.Маркет» запустит сеть пунктов выдачи заказов
«Яндекс.Маркет» займется созданием собственной сети автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей
Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Сильные ветра, дождь и мокрый снег ожидают новосибирцев
Сегодня днём воздух хоть и прогреется до +10°С, но вероятен дождь и сильный ветер до 18 метров в секунду.
Обновлено в 00:29
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Губернатор Приморья угостил Ким Чен Ына мясом медведя и кабана
Лидер КНДР провёл на встрече с Кожемяко в ресторане около 1,5 часа, после чего отправился обратно в центр города.
Обновлено в 01:08
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Политика
Зеленский улетел на два дня в Турцию
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Политика
«Нафтогаз Украины» признал свою беспомощность без российского газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 01:04
Авто
Представлен обновленный УАЗ «Патриот» для ДПС
Обновлено в 01:07
Гаджеты
Опубликовано видео с реалистичными макетами нового iPhone XI
Видеоролик, на котором запечатлён первый реалистичный макет гаджета, опубликован на YouTube-канале японского блога Mac Otakara.
Обновлено в 01:02
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53