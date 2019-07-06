Ранее создатель перевернувшегося в Черном море катера сделал откровенное признание. Катер опрокинулся в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли.

Названо точное число перевернувшихся на катамаране людей в Черном море

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