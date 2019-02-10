Финансы

Названо событие, которое возобновит скачки курса рубляРоссийская газета вчера в 23:00

Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции. Однако риски новых санкций несколько снизились из-за непрекращающихся межпартийных баталий в Вашингтоне, делающих невозможными продуктивные голосования в американском Конгрессе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт назвал событие, которое возобновит скачки курса рубля

БИЗНЕС Online10:12

Названо событие, которое возобновит скачки курса рубля

Газета.Ru09:51

Ползучие риски из США: эксперт назвал событие, которое возобновит скачки рубля

ФАН03:15

Эксперт назвал условие возобновления скачков рубля

Народные новости04:21

Эксперт рассказал о событии, которое возобновит скачки рубля

iReactor04:06

Российскому рублю предсказали новые скачки

News.ru04:59

Названо событие, которое возобновит скачки курса рубля

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром

Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия

Борт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей

Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы.
Обновлено в 13:07
Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

Причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является изменение климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, сообщил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Падение метеорита в Венесуэле сняли на видео

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле.
Обновлено в 10:51
Футбол

Головин получил травму в матче за «Монако»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Обновлено в 12:38
Музыка

Украину на Евровидении может представить россиянка

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад.
Обновлено в 14:38
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок

Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек

Обновлено в 12:36
Кино

«Фаворитка» получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Картина "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса стала лучшим британским фильмом по версии премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Обновлено в 14:43
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Обновлено в 09:00
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Политика

Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне

Обновлено вчера в 07:14
Общество

Reebok раскритиковали за провокационную рекламу

В рекламной кампании приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.
Обновлено 07 февраля в 13:41
Происшествия

В центре Самары потушили пожар в офисном здании

Пожар в четырехэтажном здании офисного центра в Самаре ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 13:46
Спорт

Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy

Обновлено в 13:49
Общество

На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера

Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге.
Обновлено в 02:08
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России корпоративных автомобилей

Составлен рейтинг самых популярных корпоративных моделей на автомобильном рынке в России в 2018 году.
Обновлено в 06:34
Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку

Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Политика

В Москве назвали неверными данные о поставках минтая в США на $200 млн

В интервью агентству «РИА Новости» представитель Росрыболовства в США Олег Рыков назвал неверными и тенденциозными данные CNN о том, что Россия заняла существенную долю американского рынка замороженной рыбной продукции.
Обновлено в 14:06
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Футбол

«Манчестер Сити» подчеркнул разницу

Обновлено в 14:18
Общество

Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн

Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
Обновлено в 12:15
Происшествия

«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Общество

Психолог назвала основную опасность соцсетей

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Главное