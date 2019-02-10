Финансы
Названо событие, которое возобновит скачки курса рубляРоссийская газета вчера в 23:00
Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции. Однако риски новых санкций несколько снизились из-за непрекращающихся межпартийных баталий в Вашингтоне, делающих невозможными продуктивные голосования в американском Конгрессе.
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с чего всё началось
Единственным событием, которое может возобновить скачки курса рубля, являются только ползучие риски новых американские санкции, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожансковский.ФАН03:15
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
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МИД Сербии вручил ноту протеста посольству Хорватии в Белграде в связи с нападением на ватерполистов клуба "Црвена Звезда" накануне в Сплите, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство.
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Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.
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Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
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В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв
Взрыв прогремел в воскресенье в жилом малоэтажном доме на юге Стокгольма, говорится в пресс-релизе местной полиции.
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В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.
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Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer
Корпорация Microsoft призвала пользователей отказаться от браузера Internet Explorer, так как специалисты компании не уверены в его безопасности.
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