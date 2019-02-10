Названо событие, которое возобновит скачки курса рубляРоссийская газета вчера в 23:00

Единственным событием, которое может возобновить скачки курса рубля, являются только ползучие риски новых американские санкции, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожансковский.

с чего всё началось

Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции. Однако риски новых санкций несколько снизились из-за непрекращающихся межпартийных баталий в Вашингтоне, делающих невозможными продуктивные голосования в американском Конгрессе.

Происшествия На «Маршах материнского гнева» прошли задержания В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Общество «Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.

Футбол Монпелье — Монако 2:2 Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Общество На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.

Общество Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Кино В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».

Здоровье Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Общество «Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Происшествия Сербия вручила Хорватии ноту протеста из-за нападения на ватерполистов МИД Сербии вручил ноту протеста посольству Хорватии в Белграде в связи с нападением на ватерполистов клуба "Црвена Звезда" накануне в Сплите, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство.

Политика На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Общество Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.

Музыка Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.

Экономика Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.

Здоровье Названы шесть симптомов рака у мужчин Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.

Происшествия В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв Взрыв прогремел в воскресенье в жилом малоэтажном доме на юге Стокгольма, говорится в пресс-релизе местной полиции.

Хоккей Россия обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура Российская сборная по хоккею победила команду Чехии со счетом 3:1 в матче Еврохоккейтура.

Происшествия В Иране произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана: три человека получили ранения, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя спасательного ведомства Ирана Муджтабу Халиди.

Происшествия Заключенные рассказали о беспорядках в самарской колонии Беспорядки в самарской колонии №5 произошли спонтанно, сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова со ссылкой на пострадавших в результате произошедшего заключенных.

Гаджеты Кроссовки от компании Google будут измерять вес В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.