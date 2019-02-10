Финансы

Названо событие, которое возобновит скачки курса рубляРоссийская газета вчера в 23:00

Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции. Однако риски новых санкций несколько снизились из-за непрекращающихся межпартийных баталий в Вашингтоне, делающих невозможными продуктивные голосования в американском Конгрессе.
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Ползучие риски из США: эксперт назвал событие, которое возобновит скачки рубля

Единственным событием, которое может возобновить скачки курса рубля, являются только ползучие риски новых американские санкции, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожансковский.
ФАН03:15

Подробнее о событии

Эксперт назвал событие, которое возобновит скачки курса рубля

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Эксперт назвал условие возобновления скачков рубля

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Красная весна08:46

Ползучие риски из США: эксперт назвал событие, которое возобновит скачки рубля

ФАН03:15

Названо событие, которое возобновит скачки курса рубля

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
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Общество

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Монпелье — Монако 2:2

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
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Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
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Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
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Происшествия

Сербия вручила Хорватии ноту протеста из-за нападения на ватерполистов

МИД Сербии вручил ноту протеста посольству Хорватии в Белграде в связи с нападением на ватерполистов клуба "Црвена Звезда" накануне в Сплите, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство.
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На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
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Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома

Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.
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Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

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Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
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Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA

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Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
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В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв

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Россия обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура

Российская сборная по хоккею победила команду Чехии со счетом 3:1 в матче Еврохоккейтура.
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Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне

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В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана: три человека получили ранения, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя спасательного ведомства Ирана Муджтабу Халиди.
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Происшествия

Заключенные рассказали о беспорядках в самарской колонии

Беспорядки в самарской колонии №5 произошли спонтанно, сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова со ссылкой на пострадавших в результате произошедшего заключенных.
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Общество

Психолог назвала основную опасность соцсетей

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В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.
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Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer

Корпорация Microsoft призвала пользователей отказаться от браузера Internet Explorer, так как специалисты компании не уверены в его безопасности.
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