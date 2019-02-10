Названо событие, которое возобновит скачки курса рубляРоссийская газета вчера в 23:00

Единственным событием, которое может возобновить скачки курса рубля, являются только ползучие риски новых американские санкции, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожансковский.

с чего всё началось

Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции. Однако риски новых санкций несколько снизились из-за непрекращающихся межпартийных баталий в Вашингтоне, делающих невозможными продуктивные голосования в американском Конгрессе.

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