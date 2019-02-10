Финансы

Названо событие, которое возобновит скачки курса рубляРоссийская газета вчера в 23:00

Следовательно, следующим значимым событием для рубля, методом исключения, могут быть только американские санкции. Однако риски новых санкций несколько снизились из-за непрекращающихся межпартийных баталий в Вашингтоне, делающих невозможными продуктивные голосования в американском Конгрессе.
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Подробнее о событии

Эксперты: Скачок рубля могут спровоцировать только новые санкции США

OAnews06:10

Эксперт рассказал о событии, которое возобновит скачки рубля

iReactor04:06

Эксперт назвал условие возобновления скачков рубля

Народные новости04:21

Российскому рублю предсказали новые скачки

News.ru04:59

Ползучие риски из США: эксперт назвал событие, которое возобновит скачки рубля

ФАН03:15

Рубль может снова скакнуть из-за «ползучих рисков»

Kursk.com05:13

Названо событие, которое возобновит скачки курса рубля

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:43, Ашберн
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

Обновлено в 06:36
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Политика

Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено вчера в 06:55
Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Газпромбанк опроверг открытие венесуэльской PDVSA новых счетов в банке

Reuters ранее сообщил со ссылкой на источники и внутренний документ, что PDVSA начала переводить банковские счета нефтяных совместных предприятий на недавно открытый счет в Газпромбанке и дает инструкции клиентам совместных предприятий перечислять средства от продаж нефти на счета российского банка.
Обновлено в 05:18
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Испанец 42 лет, работающий официантом в городе Алькала-де-Энарес в Испании задержан по подозрению в убийстве 22-летней девушки русского происхождения.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

Обновлено в 06:48
Наука

В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации

В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».
Обновлено вчера в 04:38
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Обновлено в 05:02
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

На Новой Земле белых медведей вывезут за пределы поселений

На архипелаге Новая Земля в Архангельской области белых медведей, из-за нашествия которых был объявлен режим ЧС, вывезут за пределы поселений.
Обновлено в 05:10
Политика

Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет

Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Момент ракетной атаки на танк Т-34-85 попал на видео

В кадр попал момент, как противотанковый снаряд попадает в ту часть танка, где располагается моторное отделение.
Обновлено в 07:25
Политика

Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал немецкие власти перестать экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».
Обновлено в 04:28
Кино

В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора

Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Авто

Названы самые удобные автомобили на российском рынке

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 00:03
Политика

Порошенко наградил задержанных в Азовском море моряков

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание лейтенанта морякам, задержанным при инциденте в Керченском проливе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Здоровье

Названы шесть симптомов появления рака у мужчин

Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 03:25
Общество

Психолог назвала основную опасность соцсетей

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Принц Филипп отказался от водительских прав

Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе

В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено вчера в 16:25
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

Кроссовки от компании Google будут измерять вес

В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.
Обновлено в 06:41
Кино

Российский актер Петр Зайченко госпитализирован с инфарктом

Обновлено вчера в 14:49
Здоровье

Скворцова: эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле

Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в нынешнем году завершится в середине апреля.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны

Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США

Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
Обновлено вчера в 20:41
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