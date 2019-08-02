Общество

Названо самое чистое место для купания в КрымуИзвестия 07:00

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.
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с чего всё началось
Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости"
 директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
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