Общество
Названо самое чистое место для купания в КрымуИзвестия 07:00
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.
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с чего всё началось
Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости" директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.Life.ruвчера в 23:48
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