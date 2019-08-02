с чего всё началось

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Шоу-бизнес Эксклюзивный Rolls-Royce Элизабет Тейлор был выставлен на торги В Нью-Йорке на торгах был выставлен кабриолет Rolls-Royce, созданный для актрисы Элизабет Тейлор.

Финансы Курс доллара пробил отметку в 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.

Интернет Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.

Происшествия СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД Министерство иностранных дел на официальном портале правовой информации опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Россияне стали реже смотреть телевизор Исследование показало, что сейчас информацию по ТВ получают 72% респондентов, при этом десять лет назад это значение было на уровне 94%.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Технологии Walmart выпустит свою криптовалюту вслед за Facebook Гигант розничной торговли Walmart намерен выпустить собственную криптовалюту, которая должна стать конкурентом Libra от Facebook.

Игры Nintendo представило «Игру по пробу» в Mario Tennis Aces Японская компания Nintendo представила функцию «Игра на пробу», которая позволит подписчикам Nintendo Switch Online пробовать сыграть в проекты компании в течение определённого временного промежутка.

Политика В финансовых отчетах кандидатов в депутаты Мосгордумы нашли подозрительные совпадения В финансовых отчетах некоторых кандидатов в Мосгордуму, поданных в избирательные комиссии, обнаружились совпадения, которые можно объяснить только их централизованным изготовлением по шаблону.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Политика Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.

Армия и оружие Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

Армия и оружие «Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12 Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Общество «Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты «Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса.