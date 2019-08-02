с чего всё началось

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.

Названо самое чистое место для купания в Крыму

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Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Политика Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Политика Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.

Происшествия По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.