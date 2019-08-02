Путешествия
Названо самое чистое место для купания в КрымуИзвестия 07:00
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.
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с чего всё началось
Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости" директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.Life.ruвчера в 23:48
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
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Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22
Политика
Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление о своем уходе с поста.
Обновлено вчера в 13:37
Финансы
Рубль и фондовый рынок падают на фоне торговой войны и санкций
Нефть и рубль резко подешевели после решения Трампа ввести новые пошлины на китайский импорт Торговый конфликт между США и Китаем продолжается с прошлого года.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Политика
Медведев поручил конфисковать технику у нелегальных лесорубов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации лесной техники, которая используется для незаконных рубок.
Обновлено в 04:42
Общество
Мужчина удивил Сеть «вечно молодой» матерью
Восхищенные пользователи отмечали, что «редкую красоту девушки», отказываясь верить, что «эта молодая красотка»— мать взрослого мужчины.
Обновлено в 01:40
Интернет
Samsung и Sony возродят технологию UWB
Обновлено в 08:37
Политика
Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым
Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 09:52
Происшествия
«Проект»: Через счета членов ФБК прошло более миллиарда рублей из-за рубежа
В июне стало известно, что в текущем году США потратят на пропаганду в России более двух миллиардов рублей.
Обновлено в 09:56
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено вчера в 10:42
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Футбол
«Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом
Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
Обновлено в 09:39
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае
Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 09:59
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:22
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
ВВС США протестировали ПО для ведомых беспилотников
ПО для ведомых беспилотников XQ-58A Valkyrie было протестировано в рамках испытательного полета, который состоялся на расположенной в Калифорнии авиационной базе Эдвардс.
Обновлено в 04:49
Политика
Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
Происшествия
По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых
Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
В Москве начали реставрацию атлантов на театре Ермоловой
Обновлено в 07:19