Общество

Названо самое чистое место для купания в КрымуИзвестия 07:00

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.
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с чего всё началось
Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости"
 директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
Life.ruвчера в 23:48

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Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море

РБК04:47

Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море

Экономика сегоднявчера в 22:00

Самая чистая вода в Черном море оказалась в Крыму

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Названо самое чистое место Чёрного моря

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На западе Крыма нашли самое чистое место для купания в Черном море

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Названо самое чистое место для купания в Черном море

ФАНвчера в 21:57

Ученые назвали самое чистое место Черного моря

ТК Звездавчера в 21:31
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Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Музыка

Maruv выпустила новую песню на русском языке

Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Житель Забайкалья убил подругу и 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 рублей

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Политика

Суд в Киеве обязал ГБР завести дело на спикера Верховной рады

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать расследование в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:51
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе

Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

Обновлено в 05:21
Экономика

Сделки компании Facebook начали проверять антимонопольные службы

Как рассказал источник издания, ФТК проверяет сделки по приобретению других компаний, чтобы понять, когда были составлены договоры, и понимал ли Facebook, что они представляют угрозу.
Обновлено в 00:28
Здоровье

Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ

Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед.
Обновлено в 02:34
Гаджеты

Apple выпустит MacBook с 5G в 2020 году

Apple во II половине 2020 года выпустит серию ноутбуков MacBook с поддержкой мобильных 5G-сетей – сообщает издание Digitimes.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

Обновлено в 12:28
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м

Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Суды в Москве арестовали 88 участников незаконной акции 27 июля

Обновлено в 11:13
Общество

Мэрия Москвы согласовала проведение митингов 10 и 11 августа

Обновлено в 13:24
Энергетика

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Названы способы похудения для склонных к полноте

Обновлено в 01:21
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Политика

Рябков об американских санкциях: не удивили

Новый пакет антироссийских санкций, который ввели США, уже не удивляет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 10:54
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