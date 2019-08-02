с чего всё началось

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Общество Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.

Музыка Maruv выпустила новую песню на русском языке Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Политика В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Финансы Курс доллара поднялся выше 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Политика Суд в Киеве обязал ГБР завести дело на спикера Верховной рады Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать расследование в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика Сделки компании Facebook начали проверять антимонопольные службы Как рассказал источник издания, ФТК проверяет сделки по приобретению других компаний, чтобы понять, когда были составлены договоры, и понимал ли Facebook, что они представляют угрозу.

Здоровье Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед.

Гаджеты Apple выпустит MacBook с 5G в 2020 году Apple во II половине 2020 года выпустит серию ноутбуков MacBook с поддержкой мобильных 5G-сетей – сообщает издание Digitimes.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.

Происшествия СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.

Происшествия В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Энергетика Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Экономика Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Происшествия Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.