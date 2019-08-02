Общество
Названо самое чистое место для купания в КрымуИзвестия 07:00
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.
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с чего всё началось
Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости" директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.Life.ruвчера в 23:48
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Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
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Житель Забайкалья убил подругу и 13 лет скрывался в лесу
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Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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Суд в Киеве обязал ГБР завести дело на спикера Верховной рады
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать расследование в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
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Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
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Обновлено в 09:36
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Экономика
Сделки компании Facebook начали проверять антимонопольные службы
Как рассказал источник издания, ФТК проверяет сделки по приобретению других компаний, чтобы понять, когда были составлены договоры, и понимал ли Facebook, что они представляют угрозу.
Обновлено в 00:28
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Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ
Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед.
Обновлено в 02:34
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Apple выпустит MacBook с 5G в 2020 году
Apple во II половине 2020 года выпустит серию ноутбуков MacBook с поддержкой мобильных 5G-сетей – сообщает издание Digitimes.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Обновлено в 12:28
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Происшествия
СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве
Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
Мэрия Москвы согласовала проведение митингов 10 и 11 августа
Обновлено в 13:24
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Наука
Названы способы похудения для склонных к полноте
Обновлено в 01:21
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Политика
Рябков об американских санкциях: не удивили
Новый пакет антироссийских санкций, который ввели США, уже не удивляет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 10:54