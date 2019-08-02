Путешествия

Названо самое чистое место для купания в КрымуИзвестия 07:00

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.
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с чего всё началось
Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости"
 директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
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Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
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Число задержанных за массовые беспорядки в Москве увеличилось вдвое

Следователи задержали еще пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
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Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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Новый Volkswagen Tiguan, первый «выход в свет» которого состоится в 2022 году, будет кардинально отличаться от нынешнего не только технически, но и внешне.
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Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
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Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

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Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
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Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долларов.
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США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»

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Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
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Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
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Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД

Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
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Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа

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Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»

Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.
Обновлено в 07:56
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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
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В Петербурге осудили родителей за попытку отправить сына в армию

В Санкт-Петербурге осудили родителей, которые незаконным способом пытались устроить своего сына на военную службу в Вооруженные силы РФ.
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Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
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Финансы

Крупнейшие банки избавляются от дорогих вкладов в рублях и валюте

Падение ставок вкладов в рублях и валюте в крупных розничных банках ускоряется.
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Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
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«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
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Происшествия

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
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Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании.
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Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Алтайский завод «ЯШЗ Авиа» разработал шины для самолета SSJ-100

Производитель шин для авиации "ЯШЗ Авиа", действующий на площадке бывшего Алтайского шинного комбината в Барнауле, разработал шины для самолета SSJ-100, сообщил в пятницу журналистам управляющий директор предприятия Борис Шалагин.
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Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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