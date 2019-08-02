с чего всё началось

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.

Названо самое чистое место для купания в Крыму

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