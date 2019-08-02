Общество

Названо самое чистое место для купания в КрымуИзвестия 07:00

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.
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с чего всё началось
Самые чистые воды в Чёрном море находятся у мыса Тарханкут в Крыму, рассказал РИА "Новости"
 директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
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Самая чистая вода в Черном море оказалась в Крыму

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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
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Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
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В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
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