с чего всё началось

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Общество Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.

Политика США и Китай готовят подножку всей мировой экономике Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Политика В администрации США объявили о новых санкциях против России США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Политика Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.

Футбол Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.

Происшествия В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.

Музыка Катамадзе отменила концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Футбол РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Экономика Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.

Наука Эмбрионы черепах могут выбирать свой будущий пол Появились доказательства того, что эмбрионы китайской трёхкилевой черепахи (Mauremys reevesii) имеют некоторую свободу в определении своего будущего пола.

Общество Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.

Происшествия В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

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Финансы Курс рубля стремительно снижается второй день подряд Падение российской валюты ускорилось вчера вечером, когда президент США Дональд Трамп написал в Твиттере о введении новых торговых пошлин на китайские товары.

Происшествия «Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».