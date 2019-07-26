Политика
Российский моряк рассказал о задержании танкера на УкраинеРЕН ТВ 01:16
Сегодня утром рейс с экипажем танкера, захваченного накануне сотрудниками Службы безопасности Украины, прибыл из Кишенева в Москву. Моряк с судна рассказал, как происходило задержание танкера и о чем украинцы спрашивали моряков.
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