Политика

Российский моряк рассказал о задержании танкера на УкраинеРЕН ТВ 01:16

Сегодня утром рейс с экипажем танкера, захваченного накануне сотрудниками Службы безопасности Украины, прибыл из Кишенева в Москву. Моряк с судна рассказал, как происходило задержание танкера и о чем украинцы спрашивали моряков.
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