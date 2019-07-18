Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войнеLenta.ru 13:48

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
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с чего всё началось

Ядерный «Буревестник»: новая крылатая ракета станет «оружием возмездия»

1 марта 2018 года среди новейшего оружия, которое презентовал Федеральному собранию Президент России Владимир Путин, была показана стратегическая межконтинентальная крылатая ракета, названная впоследствии "Буревестник" С тех пор вокруг этой ракеты не утихают споры.
Российская газета05:18

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Ядерный «Буревестник»: новая крылатая ракета станет «оружием возмездия»

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Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Lenta.ru13:48

Названо последнее «оружие возмездия» РФ

Рамблер16:03
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
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Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
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Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро

"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
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Обновлено в 06:42
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Обновлено вчера в 22:53
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Политика

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Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Политика

Трамп пока не рассматривает санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:16
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
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Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

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Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Учения «Си Бриз – 2019» (Sea Breeze 2019), стартовавшие 1 июля в акватории Черного моря, завершились 12 июля.
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«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

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Панарин рассказал о своём отношении к Путину

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После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

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В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
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Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

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Пока в мире обсуждают «русский троллинг» Леди Гаги, которую называют разлучницей пары, портал TMZ со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что модель и актер договорились об опеке над двухлетней дочерью Леей де Сьен.
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