Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войнеLenta.ru 13:48
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
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1 марта 2018 года среди новейшего оружия, которое презентовал Федеральному собранию Президент России Владимир Путин, была показана стратегическая межконтинентальная крылатая ракета, названная впоследствии "Буревестник" С тех пор вокруг этой ракеты не утихают споры.Российская газета05:18
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