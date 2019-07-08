Отношение к браку за последние два года практически не изменилось — большинство россиян придерживается мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений (78% в 2017 г. и 77% в 2019 г.). Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет (84%).

с чего всё началось

Авторы исследования уточняют, что для женщин, по данным опроса, оптимальный возраст вступления в брак составляет в среднем 24 года, для мужчин — 27 лет. 11 июня Росстат назвал самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак. Чаще всего россияне женятся в возрасте от 25 до 34 лет.

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