Важное за сутки

Названо оптимальное число стирок джинсов в месяцRT на русском 02:54

В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы. Как уточняет The Independent, стирать указанный предмет гардероба рекомендуется изнанкой наружу не чаще одного раза в месяц.
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Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц

RT на русском02:54

В Levi’s рассказали, как часто стоит стирать джинсы

РИА Новостивчера в 21:56

Установлена оптимальная частота стирки джинсов для долгой носки

Газета.Ru01:22

Названа оптимальная частота стирки джинсов

Известия00:34

Компания Levi’s рассказала об оптимальной частоте стирки джинсов

Телеканал 360°вчера в 22:03

Производитель назвал оптимальную частоту стирки джинсов

РБК02:16

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Lenta.ruвчера в 21:25
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Политика

ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено вчера в 10:37
Авто

Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом

После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Технологии

В России зафиксирована утечка персональных данных покупателей

Эксперты сообщили журналистам, что сегодня на российском рынке имеет место практика, когда из-за изменения ПО кассовые аппараты могут пересылать данные покупателей третьим лицам, происходить это может даже без ведома владельцев устройств.
Обновлено в 00:39
Политика

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Общество

В центре Челябинска закрыли киоск с шаурмой, шокировавший Текслера

Обновлено в 01:20
Общество

Тина Канделаки заключила контракт с RT

Обновлено в 04:39
Политика

На Украине подсчитали, во сколько казне обходится Порошенко

Украинские СМИ подсчитали, во сколько казне обходится содержание действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:33
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Установлены личности всех жертв катастрофы самолета Наталии Филевой

Обновлено в 00:42
Происшествия

Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в Москве

Обновлено в 02:59
Футбол

Руководство «Анжи» не приняло отставку Адиева

Наставник махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, подавший заявление об уходе со своего поста после проигранного матча "Краснодару", продолжит работать в команде.
Обновлено в 04:35
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Здоровье

Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает

Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда

Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

Казалось, что этим мячом молодой нападающий армейцев снял все вопросы о победителе матча, однако игроки "Уфы", ведомые новым наставником Вадимом Евсеевым, и не думали сдаваться.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Горсуд Петербурга обязал рассмотреть иск о плохой уборке снега

Санкт-Петербургский городской суд своим решением открыл дорогу рассмотрению судебного иска двух жителей города к городским службам в связи с плохой уборкой снега в сезон 2018−2019 года.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Семейный бизнес Филевых. Как устроена структура собственности в S7

Обновлено вчера в 15:29
Политика

Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского

Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве

Обновлено в 03:43
Политика

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика

Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы

Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Футбол

Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренера

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж готов выходить на поле.
Обновлено в 03:35
Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Средний размер социальной пенсии россиян увеличится с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии россиян после запланированной на 1 апреля двухпроцентной индексации составит 9 266 рублей.
Обновлено 29 марта в 10:09
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