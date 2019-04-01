Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяцRT на русском 02:54
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы. Как уточняет The Independent, стирать указанный предмет гардероба рекомендуется изнанкой наружу не чаще одного раза в месяц.
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Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Технологии
В России зафиксирована утечка персональных данных покупателей
Эксперты сообщили журналистам, что сегодня на российском рынке имеет место практика, когда из-за изменения ПО кассовые аппараты могут пересылать данные покупателей третьим лицам, происходить это может даже без ведома владельцев устройств.
Обновлено в 00:39
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Общество
Тина Канделаки заключила контракт с RT
Обновлено в 04:39
Политика
На Украине подсчитали, во сколько казне обходится Порошенко
Украинские СМИ подсчитали, во сколько казне обходится содержание действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:33
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в Москве
Обновлено в 02:59
Футбол
Руководство «Анжи» не приняло отставку Адиева
Наставник махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, подавший заявление об уходе со своего поста после проигранного матча "Краснодару", продолжит работать в команде.
Обновлено в 04:35
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает
Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
Казалось, что этим мячом молодой нападающий армейцев снял все вопросы о победителе матча, однако игроки "Уфы", ведомые новым наставником Вадимом Евсеевым, и не думали сдаваться.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Горсуд Петербурга обязал рассмотреть иск о плохой уборке снега
Санкт-Петербургский городской суд своим решением открыл дорогу рассмотрению судебного иска двух жителей города к городским службам в связи с плохой уборкой снега в сезон 2018−2019 года.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Семейный бизнес Филевых. Как устроена структура собственности в S7
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Футбол
Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренера
Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж готов выходить на поле.
Обновлено в 03:35
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Средний размер социальной пенсии россиян увеличится с 1 апреля
Средний размер социальной пенсии россиян после запланированной на 1 апреля двухпроцентной индексации составит 9 266 рублей.
Обновлено 29 марта в 10:09