Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяцRT на русском 02:54
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы. Как уточняет The Independent, стирать указанный предмет гардероба рекомендуется изнанкой наружу не чаще одного раза в месяц.
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Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Обновлено в 02:05
Общество
Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок
Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, раскритиковала актера Джима Керри за рисунок, который тот опубликовал на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели совладельца S7
Общественный канал hr-fernsehen опубликовал видео с места авиакатастрофы, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева.
Обновлено в 01:53
Политика
Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем кандидат на должность главы государства Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:41
Экономика
В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:54
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тульской области
Пять человек погибли в автоаварии в Тульской области ночью 1 апреля. По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии поступило в 03:50.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах
Певице и телеведущей Ольге Бузовой стало плохо после концерта в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает
Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Число упоминаний сирийского конфликта в СМИ упало до 6-летнего минимума
Мониторинг медиактивности показывает, что частота упоминаний в крупных средствах массовой информации вооружённого конфликта в Сирии существенно сократилась.
Обновлено в 02:35
Кино
Актер Марк Хэмилл назвал ошибкой убийство Хана Соло в «Звездных войнах»
Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», на съемках популярного сериала «Падение ордена» рассказал «Известиям» о том, что в свое время едва не отказал режиссеру знаменитой киносаги Джорджу Лукасу.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»
В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено вчера в 13:02
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой
Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Транспортно-экспедиционная компания Globaltrans планирует выплатить 8,3 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2018 года, следует из отчета компании по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).
Обновлено в 03:02
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В США стартовал конкурс на замену БМП «Брэдли»
Армия США запускает конкурс по разработке новых боевых машин пехоты (OMFV).
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:28
Наука
Найден эффективный способ сократить потребление воды и улучшить рост растений
Обновлено 28 марта в 23:38
Спорт
Мякяряйнен заявила о намерении продолжить карьеру
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен призналась, что сохраняет желание выступать на профессиональном уровне и не планирует завершать карьеру.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В Каракасе люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Гаджеты
Видео: Minecraft с трассировкой лучей выглядит как новая игра
Стоит отметить, что с трассировкой лучей Minecraft выглядит совершенно неузнаваемо. https: / / twitter.com / notglacier / status / 1111866247971373056 Напомним, компания Nvidia представила свои графические карты с поддержкой технологии трассировки лучей на конференции Game Developers Conference, которая прошла в марте 2018 года.
Обновлено в 01:53
Политика
Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30 процентами голосов
Центризбирком обработал 50 процентов протоколов. У действующего президент Петра Порошенко 16 процентов. Второй тур состоится 21 апреля.
Обновлено в 01:46