Названо оптимальное число стирок джинсов в месяцRT на русском 02:54

В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы. Как уточняет The Independent, стирать указанный предмет гардероба рекомендуется изнанкой наружу не чаще одного раза в месяц.

Общество Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, раскритиковала актера Джима Керри за рисунок, который тот опубликовал на своей странице в Twitter.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели совладельца S7 Общественный канал hr-fernsehen опубликовал видео с места авиакатастрофы, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева.

Политика Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем кандидат на должность главы государства Владимир Зеленский.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Тульской области Пять человек погибли в автоаварии в Тульской области ночью 1 апреля. По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии поступило в 03:50.

Шоу-бизнес Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах Певице и телеведущей Ольге Бузовой стало плохо после концерта в подмосковных Мытищах.

Здоровье Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.

Армия и оружие Число упоминаний сирийского конфликта в СМИ упало до 6-летнего минимума Мониторинг медиактивности показывает, что частота упоминаний в крупных средствах массовой информации вооружённого конфликта в Сирии существенно сократилась.

Кино Актер Марк Хэмилл назвал ошибкой убийство Хана Соло в «Звездных войнах» Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», на съемках популярного сериала «Падение ордена» рассказал «Известиям» о том, что в свое время едва не отказал режиссеру знаменитой киносаги Джорджу Лукасу.

Политика Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.

Футбол Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой» В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.

Финансы Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.

Экономика Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год Транспортно-экспедиционная компания Globaltrans планирует выплатить 8,3 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2018 года, следует из отчета компании по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Экономика Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.

Спорт Мякяряйнен заявила о намерении продолжить карьеру Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен призналась, что сохраняет желание выступать на профессиональном уровне и не планирует завершать карьеру.

Общество Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.

Политика Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма 10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.

Гаджеты Видео: Minecraft с трассировкой лучей выглядит как новая игра Стоит отметить, что с трассировкой лучей Minecraft выглядит совершенно неузнаваемо. https: / / twitter.com / notglacier / status / 1111866247971373056 Напомним, компания Nvidia представила свои графические карты с поддержкой технологии трассировки лучей на конференции Game Developers Conference, которая прошла в марте 2018 года.