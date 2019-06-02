Здоровье
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыхаРоссийская газета 02:45
Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье. Оптимально проводить это время у моря или за городом.
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