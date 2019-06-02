Здоровье
Названо необходимое для долгой жизни время отдыхаLenta.ru 04:09
Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
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с чего всё началось
Чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет, нужно не менее трех недель ежегодного отпуска, выяснили исследователи из Университета штата Огайо. Даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. А вот слишком длительный отдых вреден.РИА Новостивчера в 01:00
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Политика
В Совфеде прокомментировали слова Климкина о давлении на Россию
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев направил всем главам МИД «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о давлении на Россию.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89
Число пострадавших в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 03:20
Кино
Рон Ховард рассказал, почему «Хан Соло» не оправдал ожиданий
Предыдущие «Звёздные войны» стартовали в рождественские праздники и заработали огромные суммы.
Обновлено 31 мая в 06:13
Теннис
Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс
Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Обновлено в 04:29
Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Политика
На выборах губернатора Петербурга от ЛДПР выступит Олег Капитанов
Бумаги уже подали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, он выступил как самовыдвиженец; бывший омбудсмен Игорь Михайлов; глава муниципального округа Южно-Приморский Андрей Алескеров, он представляет партию «Патриоты России»; глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Павел Созинов и представитель «Гражданской силы» врач Владимир Григорьев.
Обновлено в 03:59
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях
В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
Обновлено в 01:31
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно
Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Морено надел футболку с изображением погибшего Рейеса на награждении в финале ЛЧ
Игрок появился в футболке с его изображением на церемонии награждения после финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0). На майке также была надпись: «Я люблю тебя, брат».
Обновлено в 03:22
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Чаще Ливерпуля в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов побеждали только испанский Реал (13) и итальянский Милан (7).
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Владимир Познер попал в базу данных «Миротворца»
Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Спорт
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку
Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Наука
Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта
Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Политика
Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:39