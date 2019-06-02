Названо необходимое для долгой жизни время отдыхаLenta.ru 04:09

Чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет, нужно не менее трех недель ежегодного отпуска, выяснили исследователи из Университета штата Огайо. Даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. А вот слишком длительный отдых вреден.

с чего всё началось

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

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