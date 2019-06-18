Футбол
Названо место проведения матча за Суперкубок РоссииМойка78 вчера в 22:53
Матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдет в столице на «ВТБ-Арене». Встреча состоится 6 июля и начнется в 19:00 мск. В Суперкубке играют победители чемпионата и кубка страны.
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Стало известно время начала матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом»
Нева Спортвчера в 08:37
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
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