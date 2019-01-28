Футбол

Названо место проведения финала Кубка ИспанииЧемпионат 08:20

Барселона — Севилья
30 января
в 15:30
Кубок Испании, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Стало известно место проведения финального матча нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Football Espana. Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин». Для арены это станет первым финалом Кубка Испании.
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