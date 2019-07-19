Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).

с чего всё началось

Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны. Преимущественно в это число входят работники культуры и искусства, спортсмены, а также специалисты в сфере производства нефтепродуктов.

Здоровье Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

Футбол «Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ» Напомним, что испанский клуб выкупил игрока у "ПСЖ" в апреле текущего года. Контракт Ло Чельсо с "Бетисом" рассчитан до 2023 года.

Экономика Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18% "По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.

Политика Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.

Происшествия Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.

Происшествия Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Происшествия В Подмосковье задержали двух следователей СК В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.

Политика Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.

Политика Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.

Футбол Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери» По ходу прошлого сезона несколько раз появлялась информация о напряженных отношениях между Озилом и главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери.

Экономика Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.

Происшествия На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.

Армия и оружие В ДНР издали приказ о прекращении огня с 21 июля «В связи с достигнутыми договорённостями о введении в действие с 00:01 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня, по поручению главы Донецкой Народной Республики в Управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — цитирует Донецкое агентство новостей Синенкова.

Общество Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.