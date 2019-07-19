Общество
Росстат посчитал количество россиян с зарплатой выше миллиона рублейСолидарность 19 июля в 04:09
Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли. Между тем, половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, пoлучают зарплату меньше 34 335 рублей, сообщает Росстат.
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Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).РБК19 июля в 01:00
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Более 11 тысяч россиян ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц
Эхо Москвы19 июля в 07:32
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