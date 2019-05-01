Происшествия

Названо число задержанных на первомайских акциях в РоссииРосбалт 08:40

Российские правозащитники назвали общее число задержанных на демонстрациях на Первомай — 111. Всего разгоны произошли в семи городах. Большинство задержаний проводилось в Петербурге, они были жесткими.
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Портал «ОВД-Инфо» подвел итоги Первомая: 125 задержанных в десяти городах России

Znak.com13:32

В окончательных списках задержанных «ОВД-Инфо» оказалось 125 человек

Медиазона12:27

«ОВД-Инфо»: в Петербурге задержали более 60 участников первомайского шествия

Дождь08:15

Активистку «Открытой России» лишили Первомая в Петербурге из-за февральской акции «Марш материнского гнева»

Фонтанка.Ру06:30

Полиция припугнула активистку «Открытой России» двумя ночами в отделе

ЗакC.Ру07:18

В С.-Петербурге полиция разогнала одну из колонн демонстрантов на Невском проспекте

Эхо Москвы08:59

На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

Piter.tv09:44
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Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

Обновлено в 07:16
Культура

Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»

Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Политика

В мире выросло число убийств евреев

«В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.
Обновлено в 11:51
Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

Обновлено в 14:06
Футбол

Британский миллиардер не отрицает возможность покупки «Челси»

Британский бизнесмен Джим Ратклифф не исключил возможность приобретения «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»

Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Футбол

Сесар Аспиликуэта: «„Челси“ надеется добраться до Баку»

«Челси» надеется добраться до финального матча в Баку, — сказал Аспиликуэта.
Обновлено в 14:17
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено в 12:44
Политика

Зеленский высказался о квартире жены в Крыму

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Общество

В Новосибирске начинается «Монстрация»

В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Космос

В Сети появилась первая в мире «фотография бога»

Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено вчера в 04:54
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Технологии

Андуин — новый герой в Heroes of the Storm

Обновлено в 12:48
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Политика

Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Политика

Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России

Для самого же Гэгнона очевидно: если большинство крымчан проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, то к их мнению необходимо прислушиваться.
Обновлено в 10:06
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