Названо число задержанных на первомайских акциях в РоссииРосбалт 08:40

Российские правозащитники назвали общее число задержанных на демонстрациях на Первомай — 111. Всего разгоны произошли в семи городах. Большинство задержаний проводилось в Петербурге, они были жесткими.

Названо число задержанных на первомайских акциях в России

Культура Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети» Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.

Происшествия В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.

Политика В мире выросло число убийств евреев «В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.

Футбол Британский миллиардер не отрицает возможность покупки «Челси» Британский бизнесмен Джим Ратклифф не исключил возможность приобретения «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.

Шоу-бизнес Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица» Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Музыка Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Гаджеты Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.

Политика Зеленский высказался о квартире жены в Крыму «Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.

Политика Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.

Шоу-бизнес В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.

Спорт Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Общество В Новосибирске начинается «Монстрация» В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Космос В Сети появилась первая в мире «фотография бога» Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.

Политика Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.

Космос Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.

Экономика Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.

Политика Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.