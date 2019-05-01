Названо число задержанных на первомайских акциях в РоссииРосбалт 08:40

Российские правозащитники назвали общее число задержанных на демонстрациях на Первомай — 111. Всего разгоны произошли в семи городах. Большинство задержаний проводилось в Петербурге, они были жесткими.

Названо число задержанных на первомайских акциях в России

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