Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).

с чего всё началось

Число работников-миллионеров за два года выросло на 38%, в 2017 году Росстат сообщил о 6988 тех, кто зарабатывает в месяц свыше 1 млн руб. Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн руб. равна 2,4 млн руб.

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

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