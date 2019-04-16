Политика

Названо число получивших гражданство России с 2014 года украинцевВзгляд.ру 01:45

Порядка 360 тыс. украинцев получили российское гражданство с 2014 год, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова. По ее словам, за пять лет Россия предоставила временное убежище около 460 тыс. граждан Украины.
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Коммерсантъвчера в 12:47
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Чистая прибыль Johnson & Johnson сократилась в I квартале на 14,2%

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Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
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Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста

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Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
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Обновлено вчера в 19:42
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
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Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Обновлено в 07:45
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Политика

«Газпром» может обойти поправки ЕС к Газовой директиве

Совет держав-участниц Европейского союза утвердил финальный вариант проекта поправок к так называемой Газовой директиве ЕС.
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Космос

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С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов

Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину

В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
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Политика

Путин обсудит с Совбезом РФ госполитику в области космоса

Президент России Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности России приоритетные направления государственной политики в области космоса, заявили в пресс-службе Кремля.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 03:48
Происшествия

Неизвестные увезли активиста Кациева в Назрани

По словам очевидца, сегодня в 12.40 мск около торгового комплекса "Ковчег" в Назрани люди в масках затолкали Хасана Кациева в "Газель" и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.
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Футбол

«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»

В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
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Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионаже

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Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
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Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия

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В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
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Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

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Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
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Извержение вулкана Асо произошло в Японии

Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
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Актеры «Игры престолов» показали эксклюзивные фото со съемок сериала

Актеры из «Игры престолов» опубликовали в Instagram фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.
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Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
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