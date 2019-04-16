Названо число получивших гражданство России с 2014 года украинцевВзгляд.ру 01:45

Порядка 360 тыс. украинцев получили российское гражданство с 2014 год, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова. По ее словам, за пять лет Россия предоставила временное убежище около 460 тыс. граждан Украины.

Названо число получивших гражданство России с 2014 года украинцев

Общество Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

Политика Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста Речь идет о деле, расследование которого было открыто еще в мае 2011 года, после стрельбы с участием Шария в ресторане MacDonalds в Киеве.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Происшествия В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Происшествия В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.

Политика «Газпром» может обойти поправки ЕС к Газовой директиве Совет держав-участниц Европейского союза утвердил финальный вариант проекта поправок к так называемой Газовой директиве ЕС.

Космос Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».

Происшествия В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Происшествия В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.

Политика Путин обсудит с Совбезом РФ госполитику в области космоса Президент России Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности России приоритетные направления государственной политики в области космоса, заявили в пресс-службе Кремля.

Происшествия Неизвестные увезли активиста Кациева в Назрани По словам очевидца, сегодня в 12.40 мск около торгового комплекса "Ковчег" в Назрани люди в масках затолкали Хасана Кациева в "Газель" и увезли в неизвестном направлении.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.

Происшествия В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.

Экономика Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Политика Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против спикера украинской Рады Андрея Парубия из-за превышения служебных полномочий.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Авто Mercedes-Benz представил новый кроссовер Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.

Происшествия Извержение вулкана Асо произошло в Японии Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.

Кино Актеры «Игры престолов» показали эксклюзивные фото со съемок сериала Актеры из «Игры престолов» опубликовали в Instagram фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.

Политика Аэропорт столицы Карелии потерял имя «Бесовец» Воздушная гавань столицы Республики Карелия потеряла своё необычное название «Бесовец».