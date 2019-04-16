Политика
Названо число получивших гражданство России с 2014 года украинцевВзгляд.ру 01:45
Порядка 360 тыс. украинцев получили российское гражданство с 2014 год, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова. По ее словам, за пять лет Россия предоставила временное убежище около 460 тыс. граждан Украины.
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Экономика
Чистая прибыль Johnson & Johnson сократилась в I квартале на 14,2%
Компания ожидает, что выручка за 2019 год составит от $80,4 до $81,2 млрд.
Обновлено в 08:07
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Политика
Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста
Речь идет о деле, расследование которого было открыто еще в мае 2011 года, после стрельбы с участием Шария в ресторане MacDonalds в Киеве.
Обновлено в 05:59
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса
Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Обновлено в 07:54
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Политика
«Газпром» может обойти поправки ЕС к Газовой директиве
Совет держав-участниц Европейского союза утвердил финальный вариант проекта поправок к так называемой Газовой директиве ЕС.
Обновлено вчера в 07:32
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов
Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин обсудит с Совбезом РФ госполитику в области космоса
Президент России Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности России приоритетные направления государственной политики в области космоса, заявили в пресс-службе Кремля.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 03:48
Происшествия
Неизвестные увезли активиста Кациева в Назрани
По словам очевидца, сегодня в 12.40 мск около торгового комплекса "Ковчег" в Назрани люди в масках затолкали Хасана Кациева в "Газель" и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»
В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Экономика
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия
На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против спикера украинской Рады Андрея Парубия из-за превышения служебных полномочий.
Обновлено в 05:06
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Извержение вулкана Асо произошло в Японии
Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11
Кино
Актеры «Игры престолов» показали эксклюзивные фото со съемок сериала
Актеры из «Игры престолов» опубликовали в Instagram фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Аэропорт столицы Карелии потерял имя «Бесовец»
Воздушная гавань столицы Республики Карелия потеряла своё необычное название «Бесовец».
Обновлено в 07:42
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16