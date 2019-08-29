Общество

ИзвестияИзвестияШесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.
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с чего всё началось

Незаслуженный отдых: 60% граждан предпенсионного возраста не работают

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.
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Названо число неработающих предпенсионеров в России

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В России остались без работы шесть млн предпенсионеров

URA.Ruвчера в 21:12
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Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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