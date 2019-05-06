Экономика

Названо число фирм-однодневок в РоссииИзвестия 11:33

В России доля фирм-однодневок составляет менее 5% от общего числа зарегистрированных компаний. Такие цифры озвучил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 6 мая.
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Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых

RT на русском10:56

Ведомство Михаила Мишустина сохранило положительный тренд по налоговым поступлениям

Телеканал 360°10:29

Эксперимент движется: глава ФНС сообщил Путину о регистрации 60 тысяч самозанятых

РЕН ТВ11:04

В качестве самозанятых в России зарегистрировались 60 тысяч человек

REGNUM11:25

ФНС в январе - марте перечислила 5,2 трлн рублей в консолидированный бюджет России

ТАСС10:50

Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы

РИА Новости06:17

Путин встретится с главой ФНС Мишустиным

ФАН06:00
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Происшествия

Иномарка въехала в людей на Невском проспекте

Обновлено в 13:29
Происшествия

Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве

СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Обновлено в 13:14
Армия и оружие

У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Хоккей

Хоккеисты сборной России посетили баню

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в своем Instagram опубликовал фотографию из бани, где он запечатлен вместе с партнерами по сборной России Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Никитой Нестеровым и Михаилом Григоренко.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Общество

Более 300 кошек нашли в канадской квартире

Обновлено в 13:09
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Наука

В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца

Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено 03 мая в 20:46
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Общество

В Госдуме хотят изменить инструкцию для экипажей самолётов

После трагедии с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту "Шереметьево", загоревшимся при жёсткой посадке, в результате чего погиб 41 человек, депутаты Госдумы предлагают изменить ряд инструкций для экипажей воздушных судов.
Обновлено в 12:28
Здоровье

Количество укушенных клещами растёт

За 5 дней число укушенных возросло на 166 человек. В понедельник, 6 мая, стало известно о 265 обращениях в медицинские организации.
Обновлено в 12:00
Политика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Политика

ФСБ запустила опрос об эффективности борьбы с коррупцией

Федеральная служба безопасности опубликовала на официальном сайте анонимный опрос для оценки эффективности борьбы с коррупцией.
Обновлено в 13:31
Авто

Перелицованный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок

Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Пассажирский самолет пропал в Мексике

Небольшой пассажирский самолет пропал с радаров в Мексике.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Здоровье

В Татарстане зафиксированы первые укусы змей

Главный внештатный токсиколог минздрава Татарстана Алия Насибуллина рассказала как действовать при нападении змей.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17

Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Происшествия

По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

Из «Саммита» людей пока не эвакуируют, там ждут прибытия кинологов. Последняя волна телефонного терроризма прокатилась по Москве в феврале.
Обновлено в 12:04
Политика

Лавров рассказал о разговоре с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Происшествия

Найдена затонувшая в годы ВОВ подлодка «Окунь»

Исследователи обнаружили в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", погибшую в 1942 году.
Обновлено вчера в 09:31
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
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