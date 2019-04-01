Политика

Название эры правления нового императора будет объявлено в ЯпонииТАСС вчера в 17:05

Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны. Вопреки традиции, его сообщат населению заранее - ровно за месяц до того, как престол займет нынешний наследный принц Нарухито.
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В Японии выбрали название эры правления нового императора (фото)

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Полит.ру01:00

Название новой эры в Японии объявят 1 апреля

Интерфакс28 марта в 23:39
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Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
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Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
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В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек

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Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
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