Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в ЯпонииТАСС вчера в 17:05
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны. Вопреки традиции, его сообщат населению заранее - ровно за месяц до того, как престол займет нынешний наследный принц Нарухито.
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Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Елизавета II решила не водить машину на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования в связи с недавней аварией с участием ее супруга.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 0,5%
Погрузка на сети РЖД, по оперативной информации, в марте 2019 года составила 113,3 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 02:26
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:02
Хоккей
Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:05
Общество
Тина Канделаки заключила контракт с RT
Обновлено в 04:39
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт под отставке.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»
Компания Mitsubishi скоро выпустит новую модель, построенную на базе отечественного седана LADA Vesta – лицензия на использование платформы «Весты» у «АвтоВАЗа» уже куплена.
Обновлено в 01:06
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 03:39
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате возгорания автобуса в Перу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено в 00:35
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01
Спорт
Драчев оценил на хорошо работу Союза биатлонистов России в сезоне
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил на хорошо работу организации в уходящем сезоне.
Обновлено в 01:48
Политика
ЦИК Украины огласила данные о голосовании военных в Донбассе
Всего в зоне ОСС находится 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской. Выборы президента Украины прошли 31 марта.
Обновлено в 04:08
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники
В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.
Обновлено вчера в 10:04
Культура
Самая дорогая картина в мире пропала из филиала Лувра
Картина художника Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» (Salvator Mundi) пропала из филиала французского музея Лувр в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Космос
Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре
Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено вчера в 11:11