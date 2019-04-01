Название эры правления нового императора будет объявлено в ЯпонииТАСС вчера в 17:05

Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны. Вопреки традиции, его сообщат населению заранее - ровно за месяц до того, как престол займет нынешний наследный принц Нарухито.

Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии

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