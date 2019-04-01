Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в ЯпонииТАСС вчера в 17:05
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны. Вопреки традиции, его сообщат населению заранее - ровно за месяц до того, как престол займет нынешний наследный принц Нарухито.
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Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Обновлено в 04:12
Спорт
Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил Ханты-Мансийск местом проведения национального первенства 2020 года.
Обновлено в 05:49
Общество
«Шуваловский» готовят к стройке
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проводит конкурс на разработку проектной документации для участка Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект».
Обновлено в 05:09
Политика
Песков ответил Зеленскому по Крыму и Донбассу
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению территорий и компенсации убытков.
Обновлено в 06:19
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Экономика
«Русал» возобновил поставки алюминия в США
«Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.
Обновлено в 05:32
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море
НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.
Обновлено в 05:23
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула
Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.
Обновлено 30 марта в 09:50
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Политика
Песков прокомментировал проект санкций США против РФ
Склонность США к санкциям и рестрикциям в международных делах видна невооруженным взглядом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проект американских политиков об ограничительных мерах против Москвы.
Обновлено в 05:55
Космос
Рогозин объяснил отказ от создания ракеты «Ангара-А3»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение об отказе от создания ракеты "Ангара-А3" было принято из-за схожести ее характеристик с возможностями "Союза-5" ("Иртыш").
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В Иране назвали преимущества российских танков
Обновлено в 06:14
Экономика
Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля
Индексация пенсий с первого апреля коснется определенных категорий граждан России.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Суд рассмотрит 8 апреля жалобу на домашний арест Ишаева
Московский городской суд рассмотрит на следующей неделе апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в мошенническом хищении средств компании «Роснефть», сообщили в Басманном суде столицы.
Обновлено в 06:09
Недвижимость
Застройщики повышают цены на новостройки с 1 апреля
ГК «Лидер Групп» поднимает цены на квартиры в жилых комплексах Vitamin, «Сириус В», а также во всех очередях проекта «Территория».
Обновлено в 02:25
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы
Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта
Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру
Происшествие случилось накануне в доме по ул. Юнг Прикамья, 29. В комментариях утверждают, что двухэтажный дом старый, жить в нем нельзя.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
В Москве завели дело на женщину, чей сын регулярно голодал
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице возбудили уголовное дело против 46-летней женщины, которая избила своего 12-летнего сына и отрезала ему часть уха.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
«Магнит» выкупит свои акции на ₽670 млн для нового президента
Как сообщал РБК Краснодар, в начале марта 2019 года завершила программу обратного выкупа акций: с 5 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года «Магнит» выкупил 5,89 млн собственных акций на общую сумму 22,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:22
Экономика
За первый квартал 2019 года ICO привлекли лишь $118 млн
По итогам первого квартала 2019 года суммарно все первичные размещения монет собрали около $118 млн, что в 58,4 раза меньше, чем за первые три месяца 2018 года, когда рынок привлек $6,9 млрд.
Обновлено в 02:40