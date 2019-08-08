Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.

с чего всё началось

Каждый месяц космонавты могут получать надбавку, размер которой может составлять до четверти от зарплаты. У них также предусмотрена тринадцатая зарплата и особые выплаты за выслугу лет. Зарплата также увеличивается с каждым полётом в космос и зависит от их числа.

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