Общество

Названа зарплата российских космонавтовРИА Новости 12:10

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
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с чего всё началось

Стала известна зарплата космонавтов в России

Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Известия08:52

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Стала известна зарплата российских космонавтов

Газета.Ru10:05

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РБК12:48

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РИА Новости12:10

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RT на русском11:10

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URA.Ru11:02

Назван размер зарплаты космонавтов в России

Московский Комсомолец09:31

Стала известна зарплата космонавтов в России

Известия08:52
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
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