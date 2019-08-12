Экономика
Названа зарплата астронавтов в NASAЭкспресс газета вчера в 23:26
«Пять долларов (326 рублей — прим. ред.) за сутки в космосе», — утверждает Келли. По его словам, правительство также обязано выплачивать сотрудникам NASA больничный, страховку и отпуск. При этом зарплата американского астронавта может достигать 155 тысяч долларов в год (порядка 10,1 миллион рублей).
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Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
В России в 2019 году День Военно-воздушных сил отмечается 12 августа и проходит на официальном уровне 22 раз.
Обновлено в 01:52
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Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
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