Футбол
Названа зарплата Азара после перехода в «Реал»Metaratings 05:06
Если трансфер окажется удачным, бельгиец будет получать в мадридском клубе 20 млн фунтов в год «чистыми», не считая бонусов, сообщает Daily Mail. Обсуждать детали контракта стороны начнут после завершения сезона.
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The National Interest назвал причину проигрыша Порошенко на выборах
Агрессивный национализм, которого в своей политике придерживался президент Украины Петр Порошенко, стал ключевой причиной его позорного поражения на выборах.
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В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
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При пожаре в общежитии на Сахалинской ГРЭС-2 погибли три человека
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Samsung разрабатывает собственную криптовалюту
Южнокорейская компания Samsung разрабатывает гибридную сеть на базе блокчейна Ethereum и в дальнейшем планирует запустить собственный токен.
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Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа
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