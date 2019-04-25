Футбол
Названа зарплата Азара после перехода в «Реал»Metaratings 05:06
Если трансфер окажется удачным, бельгиец будет получать в мадридском клубе 20 млн фунтов в год «чистыми», не считая бонусов, сообщает Daily Mail. Обсуждать детали контракта стороны начнут после завершения сезона.
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Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
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Опубликован длинный список премии «Большая книга»
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Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.
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Порошенко признался, что не знал украинского языка
Порошенко выразил благодарность русскоязычному населению Украины за понимание и признался, что не знал украинского языка до определенного времени.
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В Электростали возле магазина обнаружили тело младенца
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В Москве эвакуируют здание Арбитражного суда
Около здания суда находятся сотрудники МЧС и полиции. На площади перед судом собралось несколько сотен человек.
Обновлено в 05:47
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Обновлено в 08:59
Экономика
Tesla отчиталась об убытке в $702 млн
Чистый убыток Tesla в первом квартале 2019 года составил $702 млн, следует из финансового отчета компании.
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Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду РФ, Минэкономразвития РФ и Минфину РФ проработать вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии.
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У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
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