Футбол

Названа зарплата Азара после перехода в «Реал»Metaratings 05:06

Если трансфер окажется удачным, бельгиец будет получать в мадридском клубе 20 млн фунтов в год «чистыми», не считая бонусов, сообщает Daily Mail. Обсуждать детали контракта стороны начнут после завершения сезона.
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