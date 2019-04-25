Футбол
Названа зарплата Азара после перехода в «Реал»Metaratings 05:06
Если трансфер окажется удачным, бельгиец будет получать в мадридском клубе 20 млн фунтов в год «чистыми», не считая бонусов, сообщает Daily Mail. Обсуждать детали контракта стороны начнут после завершения сезона.
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Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 10% «Арктик СПГ 2» китайской CNODC
В соответствии с обязывающим соглашением, которое НОВАТЭК и CNODC подписали в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», китайская компания получит в проекте 10%.
Обновлено в 05:19
Политика
Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
В Минздраве назвали число россиян с сердечной недостаточностью
Около восьми миллионов человек в России имеют сердечную недостаточность, рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный специалист Минздрава России по хирургии, академик РАН Амиран Ревишвили.
Обновлено в 04:53
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено вчера в 14:01
Авто
Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Политика
Рада приняла закон об использовании украинского языка
Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Обновлено в 03:57
Технологии
Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллект
Использование искусственного интеллекта на ОТТ-платформах помогает решать несколько важных задач.
Обновлено 23 апреля в 09:50
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.
Обновлено в 00:00
Политика
Госдеп осудил упрощенную выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Решение Владимира Путина об упрощенной выдаче гражданства России жителям ДНР и ЛНР является провокационным.
Обновлено в 02:43
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Политика
МИД РФ не сомневается в причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке
Серия терактов на Шри-Ланке точно является делом рук международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в российском МИДе.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Обновлено вчера в 13:58
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Общество
Экоактивисты приклеили себя к зданию Лондонской биржи
Британские экологические активисты в ходе очередной акции в защиту окружающей среды заблокировали вход в Лондонскую фондовую биржу.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Умер первый пострадавший от пожаров в Забайкалье
Первой жертвой степных пожаров в Забайкальском крае стал пастух с чабанской стоянки в Борзинском районе, говорится на сайте регионального Минздрава.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
Обновлено в 04:10
Футбол
Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Общество
Минимальная ставка аренды жилья в Москве составила 15 тысяч рублей
Минимальная ставка аренды жилья в столице опустилась до 15 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании компании "Мир квартир".
Обновлено в 05:29
Наука
Из-за сезонной памяти океана российская Арктика тает зимой и летом
Российская Арктика тает в зимнее время и летом из-за «сезонной памяти», сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:54
Общество
Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа
Обновлено в 05:16
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
Обновлено в 02:11
Политика
Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным
Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в исследовании сосудов сердца россиян
Полмиллиона россиян нуждаются в коронарографии по данным 2018 года, сказал руководитель Центра рентгенэндоваскулярной хирургии НМИЦХ имени А.В. Вишневского, главный специалист Минздрава России по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, академик РАН Баграт Алекян.
Обновлено в 05:29
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс сумели доказать гипотезу, озвученную в 73-й серии сериала «Теория большого взрыва» персонажем Шелдоном Купером.
Обновлено в 02:19