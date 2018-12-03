Происшествия
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»Газета.Ru11:53
Стала известна возможная причина смерти полузащитника московской молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, игрок "железнодорожников" умер из-за переохлаждения.
Газета.Ru11:53
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Происшествия
В РФС выразили соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива»
В Российском футбольном союзе (РФС) выразили соболезнования родным и близким погибшего игрока молодёжной команды московского «Локомотива» Алексея Ломакина.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина сказал, что у него похитили около 40 млн руб. Собеседник телеканала "360" рассказал, что при стрельбе возле дома № 93 по Волгоградскому проспекту пострадал по меньшей мере один человек.
Обновлено в 15:19
Происшествия
На Ямале шесть членов одной семьи попали в реанимацию
Шесть членов одной семьи госпитализированы в Ямало-Ненецком автономном округе с подозрением на ботулизм после того, как поели вяленую рыбу неизвестного производства, сообщает в понедельник пресс-служба Губкинской городской больницы.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Москве СК проверит информацию о создании сайта по аренде детей
Ранее ряд СМИ сообщил, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Житомирской области прошли обыски в храмах УПЦ МП
Обыски прошли в том числе в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ МП.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Следствие установило заказчиков и организаторов убийства Гандзюк
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире украинского телевидения сообщил, что следствие определило весь круг виновных в убийстве советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, передает УНН.
Обновлено в 15:01
Происшествия
В Северной Осетии внедорожник сбил полицейского
План "перехват" введен в Северной Осетии по поиску водителя, который сбил полицейского на пешеходном переходе и скрылся, сообщает МВД республики.
Обновлено в 15:06
Происшествия
После срыва концерта IC3PEAK в Казани возбуждено уголовное дело
В Казани по факту срыва концерта IC3PEAK возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Лидера движения против рабства в России попытались убить
В Подмосковье напали на основателя общественного волонтерского движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В недостроенном доме на юге Москвы нашли скелеты двух человек
Скелеты двух человек, пролежавшие более 25 лет, нашли сотрудники компании ремонтных работ в недостроенным доме на юге столицы, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В отеле в центре Москвы нашли тело мужчины
Обновлено в 13:30
Происшествия
Схватившая школьницу за руку учительница в Татарии уволилась
Обновлено в 13:51
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент в самолете с группой «Чайф» на борту
Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по признакам нарушения прав потребителей на борту самолета авиакомпании S7.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Краснодаре из-за тумана задержали восемь авиарейсов
Обновлено в 13:33
Происшествия
В США разбился автобус с детской футбольной командой
Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП в американском Арканзасе, один ребенок погиб, несколько десятков человек пострадали, сообщила полиция штата.
Обновлено в 12:10