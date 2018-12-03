Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Газета.Ru
11:53

Стала известна возможная причина смерти полузащитника московской молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, игрок "железнодорожников" умер из-за переохлаждения.
Газета.Ru11:53

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СМИ сообщили причину смерти футболиста «Локомотива»

Sportbox.RU10:39

СМИ сообщили причину смерти футболиста «Локомотива»

Матч ТВ10:39

Названа возможная причина смерти молодого футболиста «Локомотива»

РЕН ТВ09:59

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Газета.Ru11:53

Причиной смерти игрока «Локомотива» могло стать переохлаждение

Спорт-Экспресс08:43

СМИ назвали предварительную причину смерти полузащитника «Локомотива» Ломакина

Life.ru08:33

Член ОНК Москвы — о смерти футболиста «Локомотива»: «Нельзя исключать криминальный след»

Sport24.ru10:03
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия

В РФС выразили соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива»

В Российском футбольном союзе (РФС) выразили соболезнования родным и близким погибшего игрока молодёжной команды московского «Локомотива» Алексея Ломакина.
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Происшествия

В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина сказал, что у него похитили около 40 млн руб. Собеседник телеканала "360" рассказал, что при стрельбе возле дома № 93 по Волгоградскому проспекту пострадал по меньшей мере один человек.
Обновлено в 15:19
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На Ямале шесть членов одной семьи попали в реанимацию

Шесть членов одной семьи госпитализированы в Ямало-Ненецком автономном округе с подозрением на ботулизм после того, как поели вяленую рыбу неизвестного производства, сообщает в понедельник пресс-служба Губкинской городской больницы.
Обновлено в 15:15
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В Москве СК проверит информацию о создании сайта по аренде детей

Ранее ряд СМИ сообщил, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией.
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В Житомирской области прошли обыски в храмах УПЦ МП

Обыски прошли в том числе в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ МП.
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Следствие установило заказчиков и организаторов убийства Гандзюк

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире украинского телевидения сообщил, что следствие определило весь круг виновных в убийстве советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, передает УНН.
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В Северной Осетии внедорожник сбил полицейского

План "перехват" введен в Северной Осетии по поиску водителя, который сбил полицейского на пешеходном переходе и скрылся, сообщает МВД республики.
Обновлено в 15:06
Происшествия

После срыва концерта IC3PEAK в Казани возбуждено уголовное дело

В Казани по факту срыва концерта IC3PEAK возбуждено уголовное дело.
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Происшествия

Лидера движения против рабства в России попытались убить

В Подмосковье напали на основателя общественного волонтерского движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова.
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В недостроенном доме на юге Москвы нашли скелеты двух человек

Скелеты двух человек, пролежавшие более 25 лет, нашли сотрудники компании ремонтных работ в недостроенным доме на юге столицы, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В отеле в центре Москвы нашли тело мужчины

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Схватившая школьницу за руку учительница в Татарии уволилась

Обновлено в 13:51
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Прокуратура проверит инцидент в самолете с группой «Чайф» на борту

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В Краснодаре из-за тумана задержали восемь авиарейсов

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В США разбился автобус с детской футбольной командой

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП в американском Арканзасе, один ребенок погиб, несколько десятков человек пострадали, сообщила полиция штата.
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