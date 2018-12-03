Происшествия
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»Газета.Ru11:53
Стала известна возможная причина смерти полузащитника московской молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, игрок "железнодорожников" умер из-за переохлаждения.
Газета.Ru11:53
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