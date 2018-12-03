Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Газета.Ru
11:53

Стала известна возможная причина смерти полузащитника московской молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, игрок "железнодорожников" умер из-за переохлаждения.
Газета.Ru11:53

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СМИ сообщили причину смерти футболиста «Локомотива»

Sportbox.RU10:39

СМИ сообщили причину смерти футболиста «Локомотива»

Матч ТВ10:39

Названа возможная причина смерти молодого футболиста «Локомотива»

РЕН ТВ09:59

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Газета.Ru11:53

Причиной смерти игрока «Локомотива» могло стать переохлаждение

Спорт-Экспресс08:43

СМИ назвали предварительную причину смерти полузащитника «Локомотива» Ломакина

Life.ru08:33

Член ОНК Москвы — о смерти футболиста «Локомотива»: «Нельзя исключать криминальный след»

Sport24.ru10:03
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