Происшествия
Названа возможная причина пожара в шахте Соликамска
Названа возможная причина пожара в шахте СоликамскаВзгляд.ру15:51
Начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров сказал, с чем может быть связано возникновение пожара в шахте в Соликамском районе Пермского края.
Взгляд.ру15:51
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Происшествия
Спасателям удалось попасть в ствол шахты в Соликамске
Обновлено в 16:58
Происшествия
Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220
Полиция Франции во время шестой акции «желтых жилетов» задержала по всей стране 220 участников антиправительственных протестов.
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Происшествия
В Москве скорая помощь столкнулась с несколькими автомобилями
Обновлено в 16:17
Происшествия
Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене
Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В квартире на северо-западе Москвы взорвался самогонный аппарат
Позднее выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат, который стоял на кухне, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Нижегородской области автобус с пассажирами упал в кювет
Автобус, ехавший из Москвы в Дивеево, опрокинулся в кювет в Нижегородской области, шесть человек были доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Происшествия
В Одессе нашли цистерну со скелетами
Обновлено в 09:51
Происшествия
Машина сбила троих детей на пешеходном переходе на Кубани
"В 19:30 мск в Апшеронске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Неизвестный залез на рождественскую ель возле Белого дома в США
Неизвестного отвезли на психиатрическое освидетельствование. Полиция перекрыла территорию перед резиденцией до конца вечера.
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Происшествия
На западе Москвы загорелись два частных дома
Обновлено в 12:57
Происшествия
Стрельбу в Вене устроила черногорская мафия
Стрельбу в центре Вены устроили члены мафии из Черногории. Такое мнение выразила австрийская газета Kurier.
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Происшествия
Следствие обнаружило запись клятвы ИГ стрелка из Страсбурга
Следственные органы Франции обнаружили флешку с видеозаписью клятвы на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) человека, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Москве госпитализирована актриса Татьяна Швыдкова
Обновлено в 15:59
Происшествия
Число погибших в результате взрывов в Сомали увеличилось до десяти
В столице Сомали Могадишо десять человек погибли в результате двух взрывов, произведённых с помощью автомобилей со взрывчаткой.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Челябинской области водители Porsche и Mercedes устроили перестрелку
Обновлено в 08:48