Происшествия

Названа возможная причина пожара в шахте Соликамска
Взгляд.ру
15:51

Начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров сказал, с чем может быть связано возникновение пожара в шахте в Соликамском районе Пермского края.
Взгляд.ру15:51

Подробнее о событии

«Уралкалий» остановил рудник Соликамск-3 до окончания спасательных работ

Интерфакс15:36

«Уралкалий» назвал возможную причину пожара в шахте в Соликамске

РИА Новости14:25

Названа причина задымления на шахте в Соликамске

Газета.Ru16:22

В «Уралкалии» заявили, что шансы на спасение горняков с шахты минимальны

Московский Комсомолец14:59

Работа рудника в Соликамске остановлена до завершения действий по спасению строителей

ТАСС14:23

Работа рудника «Уралкалия» в Соликамске приостановлена

Эхо Москвы - Пермь15:29

Пожар на шахте в Соликамске: взрыва метана не было

Вести.Ru07:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Происшествия

Спасателям удалось попасть в ствол шахты в Соликамске

Обновлено в 16:58
Происшествия

Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220

Полиция Франции во время шестой акции «желтых жилетов» задержала по всей стране 220 участников антиправительственных протестов.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Москве скорая помощь столкнулась с несколькими автомобилями

Обновлено в 16:17
Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В квартире на северо-западе Москвы взорвался самогонный аппарат

Позднее выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат, который стоял на кухне, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено в 17:06
Происшествия

В Нижегородской области автобус с пассажирами упал в кювет

Автобус, ехавший из Москвы в Дивеево, опрокинулся в кювет в Нижегородской области, шесть человек были доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 14:19
Происшествия

В Одессе нашли цистерну со скелетами

Обновлено в 09:51
Происшествия

Машина сбила троих детей на пешеходном переходе на Кубани

"В 19:30 мск в Апшеронске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Неизвестный залез на рождественскую ель возле Белого дома в США

Неизвестного отвезли на психиатрическое освидетельствование. Полиция перекрыла территорию перед резиденцией до конца вечера.
Обновлено в 04:39
Происшествия

На западе Москвы загорелись два частных дома

Обновлено в 12:57
Происшествия

Стрельбу в Вене устроила черногорская мафия

Стрельбу в центре Вены устроили члены мафии из Черногории. Такое мнение выразила австрийская газета Kurier.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Следствие обнаружило запись клятвы ИГ стрелка из Страсбурга

Следственные органы Франции обнаружили флешку с видеозаписью клятвы на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) человека, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Москве госпитализирована актриса Татьяна Швыдкова

Обновлено в 15:59
Происшествия

Число погибших в результате взрывов в Сомали увеличилось до десяти

В столице Сомали Могадишо десять человек погибли в результате двух взрывов, произведённых с помощью автомобилей со взрывчаткой.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Челябинской области водители Porsche и Mercedes устроили перестрелку

Обновлено в 08:48
ещё по теме
Главное