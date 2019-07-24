Происшествия
Названа возможная причина пожара в хабаровском лагереГазета.Ru 03:42
Местные власти заявили, что причиной пожара в детском лагере под Хабаровском могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщает РИА "Новости". Там отметили, что в палатках были обогреватели "Ветерок". Дети рассказали, что на них сушили одежду.
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Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили местные власти.РИА Новости02:06
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