Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под ВоронежемРИА Новости 00:11
Информация о возгорании распределительного центра розничной сети "Магнит" в селе Нечаевка Новоусманского района поступила спасателям в 00.08 мск 28 апреля. Огнем было охвачено 20 тысяч квадратных метров, затем площадь пожара увеличилась до 42 тысяч квадратных метров.
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В селе под Воронежем всю ночь полыхал распределительный центр сети «Магнит»
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